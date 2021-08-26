Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş hangi torbada?
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş hangi torbada?

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Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek tek temsilcimiz Beşiktaş'ın yer alacağı torba belli oldu. Ukrayna temsilcisi Shakhtar'ın Monaco'yu Devler Ligi'nin dışına itmesinin ardından siyah-beyazlıların 4. torbada yer alacağı kesinleşti. Peki, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Shakhtar'ın Monaco'yu elemesinin ardından Beşiktaş, gruplara 4. torbadan katılmaya hak kazandı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş hangi torbada?

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

4. torbada yer alacak Beşiktaş'a grup aşamasında Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö ve Wolfsburg'un rakip olma şansı kalmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şöyle:

1. Torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting Lizbon

2. Torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund

3. Torba: Porto, Ajax, Shakhtar Donetsk, RB Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

4. Torba: Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Beşiktaş Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş hangi torbada?
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