Beşiktaş-Göztepe maçından notlar
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Beşiktaş-Göztepe maçından notlar

24.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 24.01.2021 19:16
Beşiktaş-Göztepe maçından notlar

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük mücadelesine göre 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük mücadelesine göre 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev verdiği ama Göztepe karşılaşmasında kadroya dahil etmediği Francisco Montero'nun yerine Welinton'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Yalçın, Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de oynattığı Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu Göztepe maçında yedek soyundurdu. Yalçın, Rıdvan'ın yerine savunmanın solunda Fabrice N'Sakala'ya şans verirken, orta sahanın sağında da Rachid Ghezzal'ı görevlendirdi.

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mücadelesinde olduğu gibi Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Domagoj Vida ve Bernard Mensah Göztepe karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise ayrıca Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Serdar Saatçi ve Gökhan Töre yer aldı.

Ünal Karaman, Göztepe başında ilk maçına çıktı

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, sarı-kırmızılı ekibin başında ilk maçına çıktı.

Karaman, İlhan Palut'un görevinden ayrılmasının ardından Göztepe Kulübü ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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