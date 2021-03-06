Beşiktaş Gaziantep FK özet izle? Abubakar goller izle! 6 Mart Beşiktaş maçı özeti full izle!

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 15. ve 73. dakikalarda Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'dan geldi. Beşiktaş Gaziantep FK özet izle? Abubakar goller izle! 6 Mart Beşiktaş maçı özeti full izle!

BEŞİKTAŞ 2-1 GAZİANTEP FK

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, 5 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. İç sahada Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanıp çıkan Rıdvan Yılmaz, Gaziantep FK karşısında ilk 11'de yer aldı.

ABOUBAKAR FIRTINASI

Beşiktaş'ta Aboubakar fırtınası devam ediyor. Gaziantep maçında da fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 15'e çıkartan ve 4 de asist yapan Aboubakar, şu ana kadar yaptığı gol katkısı ile ile Beşiktaş forması giydiği bir önceki sezonun toplamında ulaştığı sayıyı şimdiden geride bıraktı.

GAZİANTEP DEPLASMANDA DURDU

Deplasmanda 7 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, son 5 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.

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