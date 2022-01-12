Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile 14 Ocak Cuma günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile 14 Ocak Cuma günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Yeni tip koronavirüs test sonucu negatife dönen Rachid Ghezzal antrenmanda yer aldı.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.

Büyükler ne kadar harcama yapabilecek? TFF takımların limitlerini açıkladı

Büyükler ne kadar harcama yapabilecek? TFF takımların limitlerini açıkladı

 Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyer, acı kazayla son buldu

Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyer, acı kazayla son buldu

 Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm

Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title