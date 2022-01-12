Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Büyükler ne kadar harcama yapabilecek? TFF takımların limitlerini açıkladı

Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyer, acı kazayla son buldu

Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm