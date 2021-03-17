Beşiktaş Fenerbahçe hakemi kim oldu? BJK FB derbisinin hakemi belli oldu!
BJK FB derbisinin hakemi kim, belli oldu mu? Beşiktaş Fenerbahçe hakemi kim oldu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre kritik derbide yer alacak hakemleri derledik.
Beşiktaş Fenerbahçe hakemi kim oldu? Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi mücadelesinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Vodafone Park'ta 21 Mart Pazar saat 19.00'da başlayacak olan önemli mücadelede düdük çalacak hakemin ismi açıklandı. BJK FB derbisinin hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ KİM OLDU?
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.
BJK FB DERBİSİ HAKEMİ - BEŞİKTAŞ MELER'LE ZOR KAZANIYOR
Ev sahibi Beşiktaş, Halil Umut Meler'in bu sezon Vodafone Park'ta yönettiği 3 maçın 2'sinde puan kaybetti.
Siyah-beyazlılar yalnızca Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenerken, Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve Trabzonspor'a da 2-1 mağlup oldu.
Ligde oynanacak diğer maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle;
19 MART CUMA
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20 MART CUMARTESİ
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
21 MART PAZAR
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
HALİL UMUT MELER KİMDİR?
Halil Umut Meler1 Ağustos 1986'da dünyaya gelmiştir. Meler, Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.
18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.
29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.
Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.
Hakemlik görevi aldığı turnuvalar
2013- Türkiye Kupası
2013-20183. Lig
2014-2. Lig
2014-1. Lig
2015-Süper Lig
2017-Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası
2017-Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası
2017- UEFA Gençlik Ligi
2017- UEFA Avrupa Ligi