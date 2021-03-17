Beşiktaş Fenerbahçe hakemi kim oldu? BJK FB derbisinin hakemi belli oldu!

BJK FB derbisinin hakemi kim, belli oldu mu? Beşiktaş Fenerbahçe hakemi kim oldu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre kritik derbide yer alacak hakemleri derledik.