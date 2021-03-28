Beşiktaş Esports'tan ayrılık haberi: Alive ve Mocha ile devam edilmeyecek!

Alive ve Mocha ile yollar ayrıldı

VFŞL Kış Mevsimi'nde istediği sıralamayı elde edemeyerek mevsim finallerine kalamayan Beşiktaş Esports'tan bir ayrılık haberi daha geldi. Geçtiğimiz günlerde koç ile yollarını ayıran Beşiktaş, Alive ve Mocha ile de devam edilmeyeceğini duyurdu.

Sezon başında iki koreli oyuncudan da istediğini alamayan Beşiktaş Esports, sezon ortasında gerçek potansiyellerini göstermeleriyle önemli bir galibiyet serisi elde etmişti. Fakat sezon sonlarında Waena, Robin ve alt koridor ikilisi Alive- Mocha'nın performansının düşmesiyle kendilerini mevsim finalleri dışında bulmuşlardı.

Kaynak: Playerbros