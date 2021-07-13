Beşiktaş denge ve kondisyon çalıştı
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Beşiktaş denge ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş denge ve kondisyon çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman, salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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