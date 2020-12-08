Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

08.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:05

Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 15 dakikası basına açık yapılan antrenmana siyah-beyazlılar, ısınma hareketleriyle başladı.

Bir süre koşu yapan Beşiktaşlı futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana salonda çalışan Gökhan Töre ve Adem Ljajic katılmazken, bir süre salonda antrenman yapan Josef de Souza daha sonra sahada bireysel koşular yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde siyah-beyazlı ekibin çeşitli taktik çalışmalar ve çift kale maç yaptığı öğrenildi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın devam edecek.

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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