Beşiktaş, Atiba ile sözleşme yenilendiğini açıkladı Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2013 yılından beri Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli futbolcumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson'a başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA