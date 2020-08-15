Beşiktaş, Atiba ile sözleşme yenilendiğini açıkladı
Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı.
15.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 15.08.2020 20:00
Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2013 yılından beri Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli futbolcumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson'a başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: DHA