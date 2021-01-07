Beşiktaş ara vermeden Hatayspor mesaisine başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı çalışmayla başladı.

Ligde dün akşam Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, ara vermeden Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına geçti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada yapılan rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı