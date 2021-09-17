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SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldiTolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) - Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için Antalya'ya geldi.

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA) - Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan siyah beyazlılar, yarın oynanacak maç için Antalya'ya geldi. İstanbul'dan özel uçakla kente gelen Beşiktaş kafilesini, Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar havalimanından çıkan futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara tezahürat yapan taraftarlar, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Siyah beyazlı kafileyi taşıyan otobüs takımın kamp yapacağı otele hareket etti.

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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