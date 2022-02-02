Beşiktaş'a imza atan Gedson yola çıktı! Uçağa binmeden önce yaptıklarına tepki yağıyor - Haberler Spor
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Beşiktaş'a imza atan Gedson yola çıktı! Uçağa binmeden önce yaptıklarına tepki yağıyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı, Portekizli futbolcu bu akşam İstanbul'da olacak. Geçen sezon Galatasaray'da oynayan Gedson, sosyal medyada eski takımına dair hiçbir şey bırakmadı. 10 gün önce Galatasaray tişörtüyle paylaşım yapan Gedson'un tavırları tepki topladı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Gedson için, "Eyşan" benzetmesi yaptı"

Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i transfer etti. Geçen sezon Galatasaray'da oynayan Gedson, bu akşam 20.30'da İstanbul'da olacak. Siyah-Beyazlılar Gedson için özel uçak kiraladı. Yaklaşık 10 gün önce Galatasaray tişörtüyle antrenman yapan Gedson Fernandes'in Beşiktaş'la anlaştıktan sonra takındığı tavır Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdırdı.

Beşiktaş'a imza atan Gedson'un iniş saati belli oldu! Uçağa binmeden önce yaptığı Galatasaraylıları kızdırdı

BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK

Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica ile her konuda anlaştı. Gedson'un bonservisi sezon sonunda Beşiktaş'a geçecek. 6 aylık süreçte Gedson bir takımda kiralık olarak forma giyecek. Bu takım yüksek ihtimalle Çaykur Rizespor olacak.

Beşiktaş'a imza atan Gedson'un iniş saati belli oldu! Uçağa binmeden önce yaptığı Galatasaraylıları kızdırdı

HER ŞEYİ SİLDİ

Galatasaray taraftarına aşık olduğunu belirten Gedson, uçağa binmeden önce tam tersi hareket yaptı. Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabında Galatasaray'la ilgili hiçbir şey bırakmadı. Gedson'un tavırları eski takımının taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Beşiktaş'a imza atan Gedson'un iniş saati belli oldu! Galatasaraylılar onu, 'Eyşan' ilan etti

Beşiktaş'a imza atan Gedson'un iniş saati belli oldu! Galatasaraylılar onu, 'Eyşan' ilan etti

Beşiktaş'a imza atan Gedson'un iniş saati belli oldu! Galatasaraylılar onu, 'Eyşan' ilan etti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Gedson Fernandes, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haber

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Yorumlar (1)

mojo risin:

Türk futbolunun çivisi çıkmış.. Galatasaray forması ile foto atan adamı Beşiktaş alıp Çaykur Rizespor a ne diye kiralar..resmen her tarafı şaibe ligin..tek amaç Galatasaray olmuş..komedi..

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