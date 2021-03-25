Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
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Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor

İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Haberler | Yaşam

Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşayan besiciler, karla kaplı ilçede zor şartlara rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

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Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşayan besiciler, karla kaplı ilçede zor şartlara rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

Bölgede etkisini sürdüren kar ve tipi, en çok geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçileri zorluyor. Ardahan'da küçükbaş hayvancılık merkezi olarak bilinen Çıldır ilçesinde besiciler, her gün hayvanlarını kar üzerinde ot ve saman vererek besliyor.

Besiciler, lapa lapa yağan kara rağmen, küçük baş hayvanlarının yemleme işlemini açık alanda gerçekleştiriyor.

Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

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