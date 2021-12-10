Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,24 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 2,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,25 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,24 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 2,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,25 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,047390
|4,24
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,177557
|2,42
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,148295
|2,25
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,209762
|1,98
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,126114
|1,92
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,255290
|1,82
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,097201
|1,79
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,225496
|1,75
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,020452
|1,74
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,134818
|1,74
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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