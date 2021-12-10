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Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,24 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 2,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,25 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,24 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 2,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,25 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0473904,24
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1775572,42
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1482952,25
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,2097621,98
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,1261141,92
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,2552901,82
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0972011,79
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,2254961,75
Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF0,0204521,74
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1348181,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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