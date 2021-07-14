BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,2125667189
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,14522725
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,23505
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,4530129
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,081112289
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,3328226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,4915015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0415150
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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