Beş Bacaklı Buzağı Sağlığına Kavuştu

Erzurum'da 5 bacaklı doğan buzağı, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Aşkale ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Çetin Çakır, yeni doğan buzağının sırt bölgesinde beşinci bir bacak olduğunu görünce buzağıyı Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Zafer Okumuş tarafından muayene edilen ve filmleri çekilen buzağının sırtındaki bacağının alınması kararlaştırıldı.

Buzağının sırtında yer alan bacak, hastanede Okumuş'un başkanlığındaki veteriner hekimlerce 2 saatlik ameliyat ile alındı.

Sağlığına kavuşan buzağı taburcu edilerek sahibi Çakır'a teslim edildi.

Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyat sonrası hayvanın sağlıklı şekilde hayatına devam ettiğini anlatan Okumuş, "Bu tür vakalar çok sık rastladığımız vakalar değil. Bu bozukluğun birçok nedeni var. Öncelikle yakın akraba evliliği diye adlandırdığımız olay aklımıza geliyor. Bunun dışında annenin gebelik sırasında geçirdiği her türlü yüksek ateşte seyredebilecek enfeksiyon hastalıkları da doğumda yavruda anomalilere neden olabiliyor."

Okumuş, hayvan sahibine söz konusu vakaların tekrar yaşanmaması için gerekli bilgiyi verdiklerini belirtti.