Mevlana Camisi Derneği evsizlere çorba ve yiyecek dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mevlana Camisi Derneği evsizlere çorba ve yiyecek dağıttı

27.01.2021 01:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 02:03

Mevlana Camisi derneğinin evsizlere sıcak çorba ve yiyecek ikram etmesi Mevlana Camisi Derneği Başkanı İdris Kahraman'ın konuşması BERLİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'de İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı bünyesindeki Mevlana Camisi Derneği evsizlere sıcak çorba ve yiyecek ikram etti.

Mevlana Camisi derneğinin evsizlere sıcak çorba ve yiyecek ikram etmesi

Mevlana Camisi Derneği Başkanı İdris Kahraman'ın konuşması BERLİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'de İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı bünyesindeki Mevlana Camisi Derneği evsizlere sıcak çorba ve yiyecek ikram etti.

Kreuzberg semindeki Kottbusser Tor metro istasyonunun bulunduğu bölgede cami derneğinin üyeleri, hazırlanan çorba ve diğer yiyecekleri evsizlere dağıttı, kış şartlarına uygun giysisi olmayanlara da battaniye ve giyecek verdi.

Mevlana Camisi Derneği Başkanı İdris Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Küçük İstanbul" olarak adlandırılan Kreuzberg semtinin merkezindeki evsizlerin durumuna dernek yönetimi olarak duyarsız kalamayacaklarını belirterek "Biz 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' diye buyuran bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu bağlamda etrafımızda evsiz, barksız, yuvasız olarak sürekli dışarıda caddede yatmak durumda kalan, imkansızlıktan dolayı ızdırap içindeki insanları görüyoruz." dedi.

Kahraman, uzun zamandan beri bu konuda ne yapabileceklerini düşündüklerini ifade ederek Müslüman'ın paylaşımcı olduğu düşüncesinden hareketle bu projeyi başlattıklarını söyledi.

Küçük ikramlar ve giyecek yardımı yaparak gönülleri kazanmak istediklerini vurgulayan Kahraman, bu bölgede yaşayan insanlardan sorumlu olduklarını, bu sorumluluğu yerine getirmek niyetiyle burada bulunduklarını dile getirdi.

Kahraman, her hafta salı günleri evsizlere bu tür ikramlarda bulunacaklarını kaydetti.

Mevlana Camisi Derneği evsizlere çorba ve yiyecek dağıttı
Mevlana Camisi Derneği evsizlere çorba ve yiyecek dağıttı
Mevlana Camisi Derneği evsizlere çorba ve yiyecek dağıttı
Mevlana Camisi Derneği evsizlere çorba ve yiyecek dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Antalya Instagram Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mevlana Camisi Derneği evsizlere çorba ve yiyecek dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 02:03:43. #1.14#
title