Bergüzar Korel'in büyük mutluluğu! 'Bir bebeğimiz daha olacak'
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Bergüzar Korel'in büyük mutluluğu! 'Bir bebeğimiz daha olacak'

Hürriyet - Haberler | Magazin
Bergüzar Korel'in büyük mutluluğu! 'Bir bebeğimiz daha olacak'

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor. Bergüzar Korel ve Halt Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti... Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne-baba olma mutluluğu yaşayan çiftin oğullar Han'a eylül ayında kavuşmuştu. Çiçeği burnunda anne Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hamile olduğunu duyurdu. Kendileri için de büyük sürpriz olduğunu belirten Korel şu mesajı paylaştı:

BİZİ DE ÇOK ŞAŞIRTAN BİR SÜRPRİZ

Ekranlardan uzak kaldığım 3 yılın ardından, beni çok heyecanlandıran, kreatif tarafında olduğum ve aylardır çok kıymetli bir ekiple hazırlandığımız "Kanlı Yayın" adlı dizimiz için sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak hamile olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerine çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık.

Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek... Benim için hiç kolay değil...

Tüm bu süreçte harika insanlarla çalıştım. Yönetmenimiz Can Ulkay, senaristimiz Selim Erkul, yapımcımız Ahmet Kayımtu ve Julia Berköz, yapım şirketimiz Saran Studios ve Exxen ailesi... Çok şey öğrendiğim ve harika bir yaratım süreci geçirdiğim tüm ekip arkadaşlarım hepinize çok

Dileğim sağlıklı günlerde tekrar kesişsin yollarımız.

Kaynak: Hürriyet

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