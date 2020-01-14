Bergama'da sosyal belediyeciliğe kadın merkezli adım

14.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:03

Turizmde iyi bir noktaya gelmekte son derece kararlı olduklarını açıklayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu,"Sosyal Belediyecilik çalışmalarımızın merkezine kadınlarımızı aldık. El birliği ile hem kadınlarımızı meslek sahibi yapacağız. Hem de ilçemizin gelecekte turizm alanında ortaya çıkacak olan yetişmiş iş gücü ihtiyacını şimdiden çözeceğiz" dedi.

Bu kapsamda Bergama Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilecek olan İŞKUR destekli kurslar için protokol imzalandı. Protokolü Belediye adına Başkan Hakan Koştu, İlçe Milli Eğitim adına Müdür Nuri Kiraz ve İlçe Halk Eğitim adına Müdür Hakan Ergüner imzaladı.

BAŞKAN KOŞTU; "BU İMZALAR BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Atılan bu imzaların gelecekte turizmin başkenti olmaya aday Bergama için çok büyük anlam ifade ettiğini söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu," Bölgemizde turizmden daha çok kazanan bir şehir olmaya adayız. Çalışmalarımızı şimdiden bu yönde planlıyoruz.Ev pansiyonculuğu, butik otel, cafe gibi küçük işletmelerle turizme şehrimizi hazırlamak için kollarımızı sıvadık. Bir yandan Kültür ve Turizm Bakanlığımız da "Bergama Yılı" ilan edilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması için lobi faaliyetleri sürdürürken, diğer yandan kadınlarımızı merkeze oturttuğumuz meslek edindirme kursları ile sektörün iş gücü yetişmiş eleman açığı için önlem alıyoruz" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "KADINLARIMIZ ÖĞRENİRKEN GÜNLÜK 80 TL. PARA KAZANIYOR"

Kurs çalışmalarında paydaşlardan birisinin de İŞKUR olduğunu söyleyen Başkan Koştu, "Açmış olduğumuz kurslarımıza devam eden kadınlarımız hem ilgi alanlarına göre meslek ediniyorlar. Hem de günlük 80,00 - 30,00 TL. arası yevmiye alıyorlar" dedi.

GASTRONOMİ İÇİN 'PASTA' KURSU, GELENEKSEL TURİZM İÇİN 'OYA' KURSU

Günümüzde ve gelecekte turizmin lokomotiflerinden birisinin gastronomi olacağına dikkat çeken Başkan Koştu, "Bölgemizde yöresel yemek ve tatlar konusunda kadınlarımızın elinden çıkan ürünler çok leziz. Açtığımız Pastacılık kursu ile kadınlarımızı gastronomi konusunda yüreklendirmek işletmeciliğe bir adım atmalarına vesile olmayı hedefliyoruz. Ayrıca turistler için bölgemizin zengin el sanatları ürünlerinin de satışını yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, Oya, Boncuk emitasyon takı yapımı, Örgü, Kadın giyim, makine nakışı, resim, çini, ebru ve keçe aksesuarları kurslarımız da devam ediyor "dedi.

Kaynak: Bültenler