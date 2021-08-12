Berfu Yenenler: Eser rahatsızlandı, sıkıntılı günler geçirdik
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Berfu Yenenler: Eser rahatsızlandı, sıkıntılı günler geçirdik

Berfu Yenenler: Eser rahatsızlandı, sıkıntılı günler geçirdik
Hürriyet - Haberler | Magazin

Berfu Yenenler haberi sosyal medya hesabından duyurdu: "Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bu açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bie sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik, Çeşme'den döndük şu an İstanbul'dayız.

Berfu Yenenler haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bu açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bie sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik, Çeşme'den döndük şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte"

Kaynak: Hürriyet

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Berfu Yenenler: Eser rahatsızlandı, sıkıntılı günler geçirdik - Haberler Magazin
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