Bereketli toprakların eşsiz domatesi

Lezzetini Diyarbakır'ın toprağından ve güneşinden alan kurutulmuş domatesler sofraları süslemeye hazırlanıyor.

Lezzetini Diyarbakır'ın toprağından ve güneşinden alan kurutulmuş domatesler sofraları süslemeye hazırlanıyor. Her yıl büyük emekle yetiştirilen, toplanan domatesler hummalı bir çalışmanın ardından kurutulmaya bırakılıyor. Geniş arazilere serilen bembeyaz örtülerde titizlikle kurutulan domatesler kalitesiyle ve besin değeriyle tüketicinin gözdesi. Haber: Diyarbakır İl Enformasyon

Tonlarca domates yetiştirip, hasat ediyorlar… Bereketli topraklarda yakıcı güneşte kurutuyorlar…

Diyarbakırlı çiftçiler lezzetiyle dünya mutfaklarının gözdesi kurutulmuş domateslerini yoğun emek vererek pazara hazırlıyor.

Çiftçileri bu zorlu mesaide yalnız bırakmayan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'yla birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Çiftçilere sağladıkları desteklerle ilgili bilgi veren Vali Karaloğlu, anlaşmalı çiftçiliği teşvik ettiklerini vurguladı.

Diyarbakır sadece Türkiye'yi değil dünyayı da besleyebilecek imkanları olan bir bölge olduğunu belirten Karaloğlu, "Diyarbakır'da tarımsal sulama imkanları arttıkça Diyarbakır sadece Türkiye'yi değil dünyayı da besleyebilecek imkanları olan bir bölge. " ifadelerini kullandı.

"Anlaşmalı çiftçilikleri teşvik ediyoruz"

Karaloğlu, Manisa'nın Ahmetli ilçesinden gelen işletmeci Muzaffer Işıklı'nın, fide, gübre, sulama sistemi ve alım garantisi vererek gerçekleştirdiği çalışmanın çiftçiye büyük bir avantaj sağladığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Çiftçi için en zor iş ürettiğini pazarlamaktır. Çiftçi ektiği üründen aldığı nihai ürünün satış fiyatını biliyorsa çok rahat hareket ediyor. Burada en önemli şey çiftçi üreteceği domatesin kilosunu kaç kuruştan vereceğini bilmesi. Bu çiftçi için büyük bir avantaj. Onun için anlaşmalı çiftçilikleri teşvik ediyoruz. Diyarbakır'da önümüzdeki dönem sulama imkanları arttıkça, açık alan sebzeciliğinin de gelişeceğini öngörüyoruz. "

Diyarbakır'dan dünya mutfaklarına giden kurutulmuş domatesler yüzlerce kişiye istihdam sağlıyor. diyarbakır domates kurutulmuş domates sözleşmeli çiftçilik tarım ve orman

Kaynak: Habermetre