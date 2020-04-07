Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi Sansar ailesinin televizyonda yayınlanan diyanet programını takip edip dua edip, Kur'an-ı Kerim okuması Osman Sansar'ın açıklaması Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldiAMASYA - Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere...

Sansar ailesinin televizyonda yayınlanan diyanet programını takip edip dua edip, Kur'an-ı Kerim okuması

Osman Sansar'ın açıklaması

Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi

AMASYA - Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından, Amasya'da Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Birçok vatandaş gibi Sansar ailesi de Berat Kandili'nde cami yerine evinde ellerini semaya açtı. 65 yaşındaki Mustafa Deniz ve torunu Mustafa da evlerinde dua etti.

Sansar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, namazı camide kılamadığı için üzgün olduğunu belirterek, "Virüs sebebiyle, sokağa çıkmıyoruz. Camileri çok özledik ama yapacağımız bir şey yok. Virüsün yayılmaması için ibadetlerimizi evimizde yapıyoruz. Evimizde çoluğumuzla çocuğumuzla eşimizle ibadetimizi yapıyoruz. Bu şekilde günlerimizi geçirmeye çalışıyoruz inşallah." dedi

Kaynak: AA