Benzia Affedildi

Benzia Galatasaray derbisi sonrası oyundan çıktığı için sosyal medyadan tepki göstermişti.

Koeman bu hareketi nedeniyle öğrencisini Anderlecht maçının kadrosuna almadı. Cezayirli oyuncu, dün takıma geri döndü. Benzia, 64. dakikada Valbuena'nın yerine oyuna dahil oldu.

İlk yarı önemli!

Fenerbahçe, ilk yarısını önde kapattığı son 9 lig maçının 8'inde sahadan galibiyetle ayrıldımıştı. Sarı-Laciverliler dün de devrele 2-0 üstünlükle girdi ve 3 puanı almayı başardı. Kanarya'nın soyunma odasına galip girip kaybettiği tek karşılaşma, 4. haftada 3-2 mağlup olduğu Kayseri maçı.