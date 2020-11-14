Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor

Trabzon ve Rize illerinin çöp sorununu çözmek için 12 yıl önce Sürmene'de faaliyete başlayan çöp depolama tesisinin kapasitesini aştığı iddiası tedirginliğe neden oluyor. Sürmene Belediye Başkanı Üstün, "Çok fazla yüklenme olduğu için herhangi bir hareketlenme anında önüne yapılan duvarların bu yükü taşımayacağını düşünüyoruz" dedi.

Trabzon Rize Katı Atık Birliği kapsamında Trabzon'da Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu-Kutlular mevkiinde faaliyet gösteren çöp depolama tesisi mahalle halkını korkutuyor. 2019 yılına kadar 2 milyon 500 bin ton katı atığın depolandığı Kutlular-Çamburnu Düzenli Depolama Sahası'ndaki kapasite aşımının ardından duvarın yükü kaldırmamasından endişe duyuluyor.

SAHADA İNCELEME YAPILDI

Kapasitesini aşan depolama sahasının yanında ek lot yapılmasının ardından çöpler bu alanda depolanırken, yıl sonunda faaliyete başlaması hedeflenen Araklı ilçesindeki Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi ile Çamburnu'nda artık çöp depolanmayacak. Son aylarda kapasite aşımı iddiaları nedeniyle tedirginlik yaşayan Sürmene Belediyesi durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletti. Talebin bakanlığa iletilmesinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de harekete geçti.

"BİR FACİA YAŞANMADAN ÇÖZÜM BULUNMALI"

Depolama sahasında belediye ekipleri tarafından inceleme yapılırken, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, "Daha önceki açıklamalarımızda facia yaşanabilir uyarısında bulunmuştuk. Duvarların bu yükü taşımayacağı kanaatindeydim. Bu konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ilettim. Bu konuda bir çalışma yapılacağı söylenmişti. Çok fazla yüklenme olduğu için herhangi bir hareketlenme anında önüne yapılan duvarların bu yükü taşımayacağını düşünüyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye başkanı ile de görüştüm. O teknik elemanları gönderdi. İncelemeleri yaptılar. Eğer öyle bir hareketlilik olursa o yükü oradaki duvarlar tutmaz. Dolayısıyla bir facia yaşanmadan bir kalıcı tedbir çözüm bulunması gerekiyor. Araklı'da tesiste deneme yapıldı. Aralık ayı içerisinde artık çöpler oraya taşınmaya başlanacak. Çamburnu'da sonlandırılacak" şeklinde konuştu.

"ARAKLI'DA ÇAMBURNU GİBİ VAHŞİ DEPOLAMA YAPILMAYACAK"

12 yıl önce faaliyete başlayan çöp depolama tesisinde vahşi depolama yapıldığını savunan Başkan Üstün, "Araklı'da gayet güzel bir tesis yapıldı. Çevreye en az zarar verecek şekilde bir tesis oldu. Bizimki gibi vahşi depolama yapılmayacak. Tesis içerisinde ayrıştırma yapılacak. Yakmak suretiyle enerji üretilecek. Kalan atıklar yol altlarında malzeme olarak kullanılacak. Aralık ayında bu işin sonlandırılacağı söyleniyor. İnşallah o tarihten sonra Çamburnu'na çöp dökülmeyecek. En kısa zamanda Çamburnu'ndaki tesiste güçlendirme için istinat duvarlarının yapılmasını bekliyoruz. Bu konuda bakanlıktan bir çalışma yapılmasını talep ettik. İnşallah yapılır bizde bu korkuyu atlatırız" ifadelerini kullandı.

"AĞAÇLARIN ETKİLENMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna ise, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu Tabiat Parkı'nda bulunan çöp depoma tesisinden ağaçların etkilendiğini belirterek, "Çöp istemediğimiz bir nesne ağaçların etkilenmemesi mümkün değil. Yapacağınız başka bir şey yok. Çöpleri insanların içine koyamayacağımıza göre çöp tesislerini, orada en çok insan sağlığını etkiler. Bir şekilde bunu kullanmak zorundasınız. Ya tesisleri yararlı hale getireceksiniz ya da daha uygun bir yer bulacaksınız" dedi.

"AĞAÇ DİKİMİ YAPILIRSA ESKİ HALİNE DÖNÜŞÜR"

Çamburnu-Kutlular mevkiinde faaliyet gösteren çöp depolama tesisinin ömrünü tamamladıktan sonra bölgeye ağaç dikimi yapılmasıyla ormanlık alana dönüştürülebileceğini dile getiren Turna, şunları söyledi:

"Ağaç dikimi yapılsa eski haline dönüşür. Bununla ilgili mesela moloz yığınları maden sahaları çöp tesislerinin ağaçlandırılması kısmında orman mühendisleri bu konuda yetkili. Ona uygun türler seçeceksiniz. Çak rahat yapılabilir. Rahat derken şunu söylemiyoruz; doğal ortamı siz zaten bozuyorsunuz. Yani organik madde bakımından ancak eksikleri analizler sonucu ortaya koyarsanız bu eksiklikleri de yapay yollarla giderirseniz hiçbir sorun olmaz. Nedir bunlar; organik madde, gübre vereceksiniz. Uygun türleri seçeceksiniz. Örneğin sarıçam çok kanaatkar bir tür. Kanaatkardan kastım çok fazla bitki besin maddesi, zengin toprak istemeyen bir ağaç türümüz. Zaten orada oluşum gerekçesi de o. Oranın toprağı da çok zengin, organik maddece zengin bir toprak değil. Kırmızı, posselli bir yapıya sahip olan toprak. Ona uygun bir türde sarıçam. Sarıçam'ın yanında kestane, meşe gibi yapraklı tür dediğimiz türlerde karışıma giriyor. Burada güzel olan tarafı şu; yarın bir daha yangın olduğu zaman dayanıklı olmasını sağlar. Bizim için ideal olan saf değil karışık ormanların olmasıdır. Burada her ne kadar sadece sarı çam dikilmişse de doğal olarak bu aralara kızılağaç gelecek, geliyor zaten kestane meşe gibi türlerin gelmesiyle karışım kısmen de olsa sağlanmış olacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KILIÇ