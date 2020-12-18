Belçika'dan İzmirli genç sanatçı Ada Güvenir'e önemli ödül
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Belçika'dan İzmirli genç sanatçı Ada Güvenir'e önemli ödül

18.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:42
Belçika'dan İzmirli genç sanatçı Ada Güvenir'e önemli ödül

Leuven Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında verilen VAF Wild Card sinema ödülleri sahiplerini buldu.

Leuven Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında verilen VAF Wild Card sinema ödülleri sahiplerini buldu. İzmirli genç sanatçı Ada Güvenir, 12 Aralık gecesi Belçika'nın Leuven kentinde yapılan ödül töreninde, Belçika Hükümeti Sinema Fonu'nun animasyon dalında 60 bin euro değerindeki proje ödülünü kazandı.

Tören gecesinde jüri büyük ödülü şu cümlelerle tanıttı "Bu ödüle layık gördüğümüz film bizi duygulandıran ve bir yandan da gülümseten bir filmdi. Orijinalliği ve görsel tarzı, hikayeyi güçlendirmekle kalmıyor, seyirciyi de her anı ile büyülüyor. Ada Guvenir'i çok tebrik ediyoruz ve bir sonraki filmini heyecanla bekliyoruz."

Sonrasında film bir kez daha seyirci ile buluştu. VAF Wildcard ile kazandığı para ödülünün yanı sıra, sanatçıya bir sonraki projesi için 5.000 euro değerinde materyal ve film endüstrisinde bilinen deneyimli koçlarla çalışma imkanları da sunuldu.

Ada Güvenir kimdir?

Küçük yaşlardan beri resim, heykel, mozaik alanında çalışmalar üreten Ada Güvenir, 16 yaşında öğrenci değişim programıyla bir yıl için gittiği Belçika'da resim bölümünden birincilikle mezun oldu. Öğretmenlerinin yönlendirilmesi, sınav başarıları ve sanata olan ilgisi nedeni ile eğitimine Belçika'da Gent şehrinde devam etti ve bu yıl KASK Kraliyet Sanat Akademisi Animasyon dalında yüksek lisans eğitimini üstün başarı ile tamamladı.

Son zamanlarda eğitimi sırasında yaptığı illüstrasyonlarından oluşan bir kitap yayınladı, çeşitli grup ve solo sergilerde yer aldı, Gent'te 'Huis van Alijn' isimli müzenin sirk temali sergisi için dış görünümünü tasarlardı ve yakın zamanda resimleri Belçika'nın VTM adlı populer televizyon kanalında yayınlanan dizi 'Brak' ın sahnesinde kullanıldı.

Sanatçının Eylül 2020'de bitirdiği ilk filmi Would you please? Belçika, Rusya, Yunanistan ve İtalya dahil olmak üzere çeşitli film festivallerinde gösterilmeye devam ediyor. Filmin, önümüzdeki sene boyunca dünyada daha bir çok festivale seçilmesi bekleniyor.

Hızla yeni filmi için senaryo yazmaya ve Belçika'da çeşitli prodüksiyon şirketleri ile görüşmelerine başlayan sanatçı, projelerini sosyal medya platformlarında destekleyenleri ile paylaşmaya devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet

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