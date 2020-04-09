Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 283 ölüm
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Koronavirüs, Belçika, Dünya

Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 283 ölüm

Belçika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 283 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 2 bin 523'e çıktı.

09.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:07
Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 283 ölüm

Belçika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 283 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 2 bin 523'e çıktı.

Belçika'da son 24 saatte 283 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 523'e; enfekte kişi sayısı ise 24 bin 983'e yükseldi.


Kaynak: DHA

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