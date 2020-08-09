Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi
Moskova'da Belarus Büyükelçiliği'nde oy verme işlemi için bekleyen vatandaşlardan görüntüler Oy kullanma görüntüleri MOSKOVA - Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle ülkede halk cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gitti.
09.08.2020 21:08 | Son Güncelleme: 09.08.2020 21:12
Moskova'da Belarus Büyükelçiliği'nde oy verme işlemi için bekleyen vatandaşlardan görüntüler
Oy kullanma görüntüleri MOSKOVA - Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle ülkede halk cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gitti. Rusya'nın başkenti Moskova'da Belarus Büyükelçiliği'nde oy verme işlemi gerçekleşti. Moskova'da yaşayan Belarus vatandaşları oy verme işlemine katılmak üzere geldiği büyükelçilik önünde kalabalık oluşturdu.
Kaynak: AA