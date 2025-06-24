Bedelli askerlik ne kadar 2025? MSB bedelli askerlik ücreti 2025 Temmuz'da ne kadar olacak? - SON DAKİKA

2025 yılı itibarıyla bedelli askerlik ücretine yapılacak olası güncellemeler, askerlik planı yapan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son açıklama sonrası, "Bedelli askerlik ne kadar olacak?" ve "MSB hangi uyarılarda bulundu?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, bedelli askerlik ne kadar 2025? MSB bedelli askerlik ücreti 2025 Temmuz'da ne kadar olacak? İşte, sürece dair merak edilenler…

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR 2025?

2025 yılının Ocak ayı itibarıyla bedelli askerlik ücreti 243 bin TL olarak uygulanıyor. Bu ücretin yalnızca nakit olarak yatırılması gerekiyor. Öte yandan, yoklama kaçağı olan ya da bakaya durumunda bulunan kişiler için ek ödeme şartı getiriliyor.

Mevcut tarifeden yararlanmak isteyen yükümlülerin, en geç 1 Temmuz 2025 tarihine kadar hem başvurularını tamamlaması hem de bedeli yatırmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra bedelli askerlik ücretinde artış yapılması bekleniyor. Başvurularını geciktiren adaylar, yeni tutar üzerinden işlem yapmak durumunda kalacak.

Bedelli askerlik ne kadar 2025

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretine ilişkin yaptığı son açıklamada, mevcut tutarın 1 Temmuz itibarıyla güncelleneceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, mevcut ücret üzerinden başvuruda bulunmak isteyen yükümlülerin en geç 30 Haziran tarihine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İşte, MSB'nin kamuoyuyla paylaştığı o açıklama…

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."