BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, yeni düzenlemesiyle bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limitinin tahsis edilmesinin yolu açıldı.

Koronavirüs salgını ile değişen ödeme yöntemleri nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni bir düzenlemeye gitti. BDDK'nın Eylül ayındaki düzenlemesiyle bundan böyle bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartı verilebilecek.

KORONAVİRÜSLE BİRLİKTE MOBİL VE TEMASSIZ ÖDEME ARTTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, pek çok sektörü etkilerken vatandaşların tüketim davranışlarında da değişimleri beraberinde getirdi. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde tüketiciler elektronik ticaret ve mobil uygulamalar yoluyla ihtiyaçlarını karşıladı. Bankacılık ve perakende sektörü, salgın döneminde teknoloji kullanımının en yoğun olduğu sektörlerin başında geldi. Salgın döneminde bankaların mobil uygulamalarını ve temassız kartları kullananların sayısı artış gösterirken, normalleşmenin başlamasıyla beraber vatandaşlar mobil şube ve temassız ödeme alışkanlıklarını devam ettiriyor.

BANKADA PARASI OLANA YÜKSEK KART LİMİTİ TAHSİS EDİLEBİLECEK

BDDK, haziran ayındaki düzenlemesiyle kredi kartı sözleşmelerinin uzaktan erişim araçlarıyla imzalanmasının yolunu açmıştı. BDDK'nın bugünkü düzenlemesiyle de kart çıkaran kuruluşlar, karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olması durumunda, karşılık olan tutarı geçmemesi ve rehin sözleşmesi yapılması şartıyla, gelir beyanı ve gelir teyidi zorunluluğuna tabi olmaksızın kredi kartı limiti tespit edebilecek.

Analistler, ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limitinin 2 bin lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

BDDK'nın söz konusu düzenlemesiyle bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limitinin tahsis edilmesinin yolunun açıldığını ifade eden analistler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yüzde 31,3 seviyesinde kayıt dışı çalışan bulunduğunu ve bunların resmi olarak bankalara belge sunamadığını ancak bu kişilerin bankalarda mevduatının bulunduğuna dikkati çekti.

BİREYSEL KART BAKİYESİ 6 AYDA 12,8 MİLYAR LİRA ARTTI

AA muhabirinin BDDK verilerinden derlediği bilgiye göre 18 Eylül itibarıyla bireysel kredi kartlarının bakiyesi 129,3 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl sonunda 115,4 milyar lira olan bireysel kredi kart bakiyesi, 8,5 ayda 13,8 milyar lira artış gösterdi.

İlk Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı mart ayı baz alındığında bireysel kredi kart bakiyesi, yaklaşık 6 aylık dönemde 12,8 milyar lira, kurumsal kredi kart bakiyesi de 11,3 milyar lira yükseldi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ağustos ayı verilerine göre Türkiye'de 72,6 milyon adet kredi kartı, 176 milyon adet banka kartı olmak üzere toplam kart sayısı ise 248,6 milyon adet civarında bulunuyor.