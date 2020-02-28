BBP Genel Başkanı Destici, parti yönetimini olağanüstü toplantıya çağırdı
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BBP Genel Başkanı Destici, parti yönetimini olağanüstü toplantıya çağırdı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'deki gelişmeler nedeniyle genel başkan yardımcıları ve Başkanlık Divanı üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

28.02.2020 01:58 | Son Güncelleme: 28.02.2020 01:58
BBP Genel Başkanı Destici, parti yönetimini olağanüstü toplantıya çağırdı

(BBP) Genel Başkanı , 'deki gelişmeler nedeniyle genel başkan yardımcıları ve Başkanlık Divanı üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

BBP'ten yapılan açıklamaya göre, Destici, genel başkan yardımcıları ile Başkanlık Divanı üyelerinin sabah saatlerinde genel merkezde olmalarını istedi.

Kaynak: AA

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