BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs mesajı Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs mesajı Açıklaması
30.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:20

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Destici, yazılı açıklamasında, Türkiye'de 1 Mayıs'ın uzun yıllar marjinal sol gruplar ve terör yandaşları tarafından istismar edildiğini belirtti.

1 Mayıs'ın Türk-İş ve Hak-İş öcülüğünde amacına uygun bir bayram olarak kutlanmaya başlandığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ın ideolojik bir argüman olmaktan çıkarılıp, tüm emekçilerimizin problemlerinin çözülmesi, haklarının daha ileriye taşınması ve daha mutlu bir geleceğe adım atmaları için çalışıldığı bir platforma dönüşmesini arzu ediyoruz. Hayatlarını helal alın teriyle kazanan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, hayata ve geleceğe baktığımız aydınlık günlere vesile olsun."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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