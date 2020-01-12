BBP Genel Başkanı Destici: "Biz Libya'ya sahip çıkmayacağız da neye sahip çıkacağız"
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi Kuran-ı Kerim tilaveti BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması SAMSUN - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'da "Büyük Birlik Partisi Türkiye ile Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor" programına katıldı.
12.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:33
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi
Kuran-ı Kerim tilaveti
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması SAMSUN - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'da "Büyük Birlik Partisi Türkiye ile Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor" programına katıldı.
Kaynak: AA