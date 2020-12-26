Son dakika haberi | Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralı

26.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:47

Son dakika habere göre Bayrampaşa'da kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Bayrampaşa'da kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Muratpaşa Mahallesi Ayancık Sokak'ta seyreden 34 NZ 0121 plakalı kamyonetin sürücüsü Y.Ç. (22), henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet devrilirken, sürücü araç içinde sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaralı sürücüyü kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Y.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi | Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi | Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi | Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi | Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Mustafa Er Ryan Babel Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Tv Ocak Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:47:38. #1.15#
title