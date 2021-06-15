Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı
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Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | 3. Sayfa

- Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı Bayrmapaşa'da alt geçidi su bastı, bir araç sular altında kaldı.

- Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı

İSTANBUL - Bayrmapaşa'da alt geçidi su bastı, bir araç sular altında kaldı.

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Bayrampaşa'da bir alt geçit yağmur sularıyla doldu. Altgeçitteki bir sürücü eğitim aracı da sular altında kaldı.

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, altgeçitteki suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.

Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı
Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı
Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı
Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

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