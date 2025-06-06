Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2025 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların geçiş ücretleri!

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş tatil planlarını yaparken, şehir içi ve şehirler arası yolculuklara dair merak edilen sorular da gündeme gelmeye başladı. Bayram tatilinde araçlarıyla yola çıkacak olan sürücüler, 2025 Kurban Bayramı'nda hangi güzergâhların ücretsiz olacağını, hangilerinden geçişlerin ücretli olacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı'nda otoyollar ve köprülerden geçişler bedava mı olacak? Ücretli ve ücretsiz yollar hangileri? İşte tüm detaylar ve uygulamaya dair merak edilen tüm bilgiler…

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? (2025 KURBAN BAYRAMI)

Kurban Bayramı tatili nedeniyle otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olacağına dair karar, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karara göre, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren başlayan ücretsiz geçiş uygulaması, 9 Haziran Pazartesi günü gece yarısına kadar devam edecek.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi

Bu kapsamda, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğunda bulunan tüm otoyollar ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek. Uygulama sadece belirli kamuya ait yolları kapsarken, yap-işlet-devret modeliyle işletilen bazı köprü ve tüneller ise bu uygulamanın dışında tutulacak.

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların geçiş ücretleri

2025 KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN GEÇİŞ ÜCRETLERİ!

Yap-işlet-devret modeli kapsamında özel şirketler tarafından işletilen bazı köprü ve tüneller, Kurban Bayramı süresince ücretsiz geçiş uygulamasının dışında tutulacak. Bu kapsamda; Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli bayram boyunca ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Avrasya Tüneli bayramda ücretsiz mi

Özellikle İstanbul'da sıkça kullanılan Avrasya Tüneli'nde, 2025 yılı itibarıyla geçerli olan tarifeye göre gündüz saatlerinde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 225 TL, minibüsler için 337,50 TL, motosikletler için ise 175 TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca gece 00:00 ile 04:59 saatleri arasında geçiş yapan sürücüler için bu ücretlere %50 indirim uygulanıyor. Bu nedenle sürücüler yolculuk saatlerini belirlerken gece tarifesini dikkate alarak maliyet avantajı sağlayabilir.