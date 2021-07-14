Bayram öncesi kargo şirketlerinde yoğunluk
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Bayram öncesi kargo şirketlerinde yoğunluk

Bayram öncesi kargo şirketlerinde yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi döneminde artan kargo gönderimleri bayram öncesi de hız kesmedi.

Pandemi döneminde artan kargo gönderimleri bayram öncesi de hız kesmedi. Firmalar günlük 70 bin adet gönderim yapıyor.

Pandemide başlayan online alışveriş ile birlikte kargo şirketlerinin çalışma temposu giderek artmıştı. Kurban Bayramı hem online satışları arttırdı. Hem de pandemi nedeniyle durma noktasına gelen perakende satışları yeniden canlandırdı. Kargo şirketi yönetim kurulu başkanı Gökhan Akyürek, "Bayram öncesi 7 gün 24 saat çalışarak kargolarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bünyemizde bulundurduğumuz 65 aracımızın yanı sıra yeni araçlar da kiralayarak bayram sürecinde aksaklıkların, yavaşlamanın meydana gelmemesi için çalışıyoruz" dedi.

En çok kargo İstanbul'dan

Gönderim yerleri hakkında bilgi veren Akyürek, bu listede başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir'in en çok kargo gönderimi yapılan iller olduğunu kaydetti. Ayrıca Akyürek, günlük 50 bin ile 70 bin arası kargo teslimi yapıldığı bilgisini verdi.

"Tatilcilerden önce bavulları teslim ediliyor"

Akyürek, "Ramazan Bayramı'nda da yoğun bir mesai yapmıştık. Normalleşme döneminde, herkes sevdikleriyle bayramı geçirmek istiyor. Bagajlarında yolculuk için yiyecek taşıyan ya da uçakta çantalarının kaybolma riskiyle uğraşmak istemeyen kişiler, bavullarını ve gidecekleri yerdeki büyüklerine aldıkları hediyeleri bize emanet ediyor. Onlar varış noktalarına ulaşmadan bavulları ve paketlerini yerlerine ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yoğunluğun bayram tatilinin sonuna kadar süreceğini düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Bayram öncesi kargo şirketlerinde yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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