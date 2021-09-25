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Bayonetta 3 İçin Oynanış Fragmanı Yayımlandı

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Bayonetta 3 İçin Oynanış Fragmanı Yayımlandı

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Yaklaşık 4 yıldır haber alamadığımız Bayonetta 3 için oynanış fragmanı yayımlandı.

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Bayonetta 3, 8 Aralık'ta yayımlanan 2017 Game Awards etkinliğinde kısa bir video ile duyurulmuştu. Artık yılan hikayesine dönen geliştirme sürecinden sonra oyunun oynanış fragmanı yayımlandı.

Bu gecikmenin sebeplerinden arasında geliştirici stüdyo Platinum Games'in aynı anda birden fazla oyun projesi üstünde çalışması gösteriliyor. Aynı zamanda Bayonetta serisi kapsamında Platinum Games ile uzun yıllardır çalışan ve Bayonetta 3'ün yönetmeni olarak görev yapan Yusuke Hashimoto 2 yıl önce ekipten ayrıldı. Geçen sessiz yıllardan sonra oyuna dair yeni bir içerik sonunda görücüye çıktı. En nihayetinde artık elimizde bir oynanış fragmanı bulunuyor.

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Geliştirici ekip, oyuncuların bu endişelerinin önüne geçmek için oyunun geliştirme sürecinin gayet iyi ilerlediğini belirten açıklamalarda bulunsa da bu pek çok Bayonetta hayranını ikna edemedi.

Bayonetta 3 Oynanış Fragmanı

Yaklaşık 4 dakika süren video harabe bir kent manzarası ile başlıyor. Başlangıçta sinematik anlar gördüğümüz videonun ilerleyen dakikalarında bol bol oynanış sekansı bizi karşılıyor. Etkinliğin bitimine az kala yayımlanan fragmanda bir boss savaşı da görülüyor.

Nintendo Direct etkinliğine damgasını vuran fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Platinum Games'in popüler hack & slash serisinin yeni oyunu Bayonetta 3'ün, 2022 yılında Nintendo Switch için çıkış yapması bekleniyor.

Bayonetta Hakkında

Türün önde çıkan oyun serilerinden biri olan Bayonetta, 2009 yılında çıkış yaptı ve büyük beğeni topladı. Serinin ikinci oyunu ise beş yıl sonra geldi ve 2014 yılında piyasaya sürüldü.

Bayonetta 3 ise geçtiğimiz yıllarda duyurulmuş fakat sancılı bir geliştirme sürecinden sonra sessizliğe bürünmüştü. 2017'de duyurulan oyun, hack & slash severlerin gözdesi olarak öne çıkıyor.

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