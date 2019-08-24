Bayburt Valisi Epcim'den Pekmezci'ye ziyaret
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.
24.08.2019 12:34
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.
Başkan Pekmezci'ye iadeiziyarette bulunan Vali Epcim, belediye şeref defterini imzaladı.
Pekmezci, Vali Epcim ile beraber Bayburt'a güzel hizmetler yapacaklarını belirterek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Epcim de Pekmezci'ye çalışmalarında başarı dileklerini iletti.
Kaynak: AA