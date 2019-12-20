Bayburt'ta Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı

20.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:28

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bayburt'ta hizmete aldığımız içme suyu tesisimiz, 12 sulama tesisimiz, ?42 taşkın koruma tesisimiz ve 7 barajımızla vatandaşlarımızın suya dair ihtiyaç ve taleplerini giderdik. ?Çiftçimizin zirai gelirini önemli ölçüde artırdık, ?can ve mal güvenliğini sağladık ve suyun geleceğine yatırım yaptık." dedi.

Pakdemirli, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında ?24 köyde makina ekipman, sera yapımı, tohum, ?fidan temini gibi konularda ?toplam 3 milyon lira destek sağladıklarını söyledi.

Nadas Alanlarının Azaltılması Projesi kapsamında ?verdikleri teşviklerle nadas alanlarının yüzde 60 azaltılarak bitkisel üretime katkı verildiğini ifade eden Pakdemirli, 100 Günde 200 Eğitim Projesi ile Bayburt'un tüm köy ve mahallelerinde çiftçilerle buluşarak Bakanlığın hibe ve desteklemelerini anlattıklarını vurguladı.

Pakdemirli, verdikleri bütün bu destekler ve yaptıkları çalışmalar neticesinde ?bitkisel üretim değerinin son 17 yılda 7,5 kat, ?hayvansal üretim değerinin de 11 kat arttığının altını çizdi.

Bayburt'ta orman ve su alanlarında son 17 yılda toplam 1 milyar 250 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Pakdemirli, "Bu yatırımlar ile Bayburt'ta hizmete aldığımız içme suyu tesisimiz, 12 sulama tesisimiz, ?42 taşkın koruma tesisimiz ve 7 barajımızla vatandaşlarımızın suya dair ihtiyaç ve taleplerini giderdik. ?Çiftçimizin zirai gelirini önemli ölçüde artırdık, ?can ve mal güvenliğini sağladık ve suyun geleceğine yatırım yaptık." diye konuştu.

Pakdemirli, Demirözü Barajı'nın hizmete girmesiyle ?Bayburt'un tarihinde bir ilk yaşandığını belirterek, "Çiftçimiz bir mevsimde iki ürün kaldırdı. Bayburtlu önce fiğini ekti, ardından mısırını. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Türkiye Cumhuriyeti'nde, taş üstüne taş koyanlardan Allah razı olsun." dedi.

"?6,2 milyon fidanı toprakla buluşturduk"

Ormancılık sektöründe de durmadan, dinlenmeden çalıştıklarını dile getiren Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Bayburt'ta son 17 yılda 206 bin dekar alanda çalışma yaparak ?6,2 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım'da adeta milletin kampanyası haline gelen ?Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan Programı'nda da ?Bayburt'ta 8 lokasyonda 120 bin fidanın dikimini gerçekleştirdik. 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan eden ?saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza da ?buradan bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Orman köylerimizde yaşayan 822 ailemize ?10,5 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağladık."

Pakdemirli, 5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi kapsamında ?Bayburt'ta 32 köyde 160 bin gelir getirici tür fidan diktiklerini anlatarak, "Birinci Dünya Savaşı'nda sadece Doğu Cephesi'nin değil, ?savaşın ve geleceğimizin seyrini değiştiren topraklarda, ?Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı'nı da ilan ettik. Anlık hava durumu bilgilerinin vatandaşımıza sunulması, ?tahminlerin hazırlanması için ?toplam 12 meteoroloji gözlem istasyonu kurduk." diye konuştu.

Tarhun yetiştiriciliği ile ilgili eğitim verilecek

Bölgede üretilen etin daha kaliteli ve lezzetli olmasının, ?pazarlanmasının en önemli etkenini oluşturduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"?Kooperatifleşme ile üreticilerimizin girdi maliyetlerini, ?işletmelerdeki yapısal sorunlarını, satış ve pazarlama konusundaki sıkıntılarını çözeceğiz. Böylelikle ürünlerimize yüksek katma değer sağlayarak, ?üreticimizin refahını yükselteceğiz. Ülkemizde ilk olan ve Bayburt Belediyesi tarafından ?2017 yılında temeli atılan Bayburt Tarım Hayvancılık Yerleşkesi Projesi'nin bedeli yaklaşık 40 milyon lira olup, ?canlı hayvan pazarı ve kesimhaneyi içeren birinci etabı ?yakın zamanda çiftçimizin hizmetine sunulacaktır. Bayburt'ta uygulanan Kırsal Hayvancılık Merkezleri Projesi kapsamında DOKAP desteği ile hazine arazileri üzerinde 6 birimde toplu hayvancılık merkezleri oluşturma çalışmalarımız devam ediyor."

Ana vatanı Sibirya olan tarhun konusunda ?Bayburt'un şevkini ve taleplerini takdirle karşıladığını dile getiren Pakdemirli, "Amerika ve Fransa gibi ülkelerin peşinden koştuğu, ?tam bir ihracat ürünü olan tarhun, ?ekonomik değeriyle inşallah Bayburtlu kardeşlerimize güzel kapılar açacak. İlk etapta bitkinin yetiştiriciliği ile ilgili eğitimleri vermeye başlayacağız." diye konuştu.

-"32 ailemize 1 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağlayacağız"

Yapımına başladıkları ve başlayacakları barajlar ile ?sulama tesislerinden olan Sarımeşe Barajı Sulama Tesisi, ?Üzengili Barajı, Hacıoğlu Barajı, Polatlı Barajı, Yelpınar Barajı, ?Ozansu Barajı, Taşocağı Göleti, Uluçayır Göleti ile Bayburt'ta sulanmayan arazi bırakmayacaklarına işaret eden Pakdemirli, Bakanlığının kentte devam eden ve yapılması planlanan diğer projeleri ile ilgili de bilgi verdi.

Bayburtlu çiftçilerin tarlalarını tek seferde işleyebilmeleri ve ?maliyetlerini azaltabilmeleri maksadıyla Bayburt Merkez Demirözü Arazi Toplulaştırması ve ?Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Tamamlama Projesi ile ?17 yerleşim yerine ait 91 bin 610 dekar arazide tesviye çalışmaları ve ?400 kilometre toplulaştırma yolu yapacaklarının altını çizen Pakdemirli, yatırım maliyeti 41 milyon lira olan işin çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Pakdemirli, Bir Fidan Bir Yaşam Projesi kapsamında 20 çiftçiye kapama meyve bahçesi tesisi için 337 bin lira destek sağlayacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaylapınar köyünde 1000 dekar alanda bal ormanı kuracağız. Orman köylerinde yaşayan 32 ailemize 1 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağlayacağız. Bayburt'ta ekonomik potansiyeli yüksek olan ?tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği için kolları sıvadık. 2020 yılında çalışmalarına başlayacağımız, 1000 Köye 1000 Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi Projesi kapsamında ?sizlerin talepleri doğrultusunda ?10 köye kadar bitki bahçesi kurarak destek vereceğiz. Organik Kaba Yem Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında ?organik üretim yapan çiftçilerimize 335 bin lira değerinde ?organik gübre ve sertifikasyon desteği vereceğiz."

Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında ?çiftçilere 330 bin lira değerinde ?28 ton yem bitkisi tohumuna destek vereceklerine dikkati çeken Pakdemirli, Koyun ve Keçiler İçin Mobil Banyo Projesi kapsamında ise 1,2 milyon lira değerinde 30 mobil banyoluğa destek vereceklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli, Çadır Tipi Koyun Ağılı Projesi kapsamında 2 milyon lira değerinde 50 çiftçiye 200 başlık çadır ağıl, Alternatif Gelir Getirici Ürün Yetiştiriciliği kapsamında? da 200 bin lira değerinde soğan, yem bezelyesi, ?nohut ve mercimek tohumu desteği vereceklerini kaydetti.

(Bitti)

Kaynak: AA