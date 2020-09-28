Bayburt'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi

Bayburt'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayanların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında Valilik ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

Bayburt'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayanların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında Valilik ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

Vali Cüneyt Epcim, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, projeyi uygulama noktasına gelen birkaç ilden birinin Bayburt olduğunu söyledi.

Bunun kent için önemine işaret eden Epcim, "Türkiye'de köylerini en çok seven insanları ben Bayburt'ta gördüm. Gurbette yaşayan Bayburtlular köylerine dönmek için can atarlar. Bu proje eminim ki asgari ücretle çalışıp büyük şehirlerde zorluk yaşayan Bayburtluların da köylerine dönüp, özellikle koyunculuk alanında üretim yapma kapasitelerini geliştirecektir." dedi.

Vali Epcim, proje kapsamında özellikle yerli ırk koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve vatandaşların hayat standardının yükseltilmesinin hedeflendiğini belirterek, bölgede Karaman ve Merinos cinsi koyun üretiminin yaygın olarak yapıldığını kaydetti.

Kentin toplam yüz ölçümünün yüzde 60'ının meralardan oluştuğunu, dolayısıyla bu proje açısından Bayburt'un Türkiye'de çok özel bir yere sahip olacağını ifade eden Epcim, şunları söyledi:

"Son yıllarda küçükbaş hayvan sayımızda biraz artış var. Özellikle son 1-2 yıldır yüzde 30 civarında bir artışa doğru gidiyoruz. Fakat rakamımız şu anda 35 bin civarında. Bu 35 bin rakamını proje kapsamında 4 kat artırabileceğimizi değerlendiriyoruz. Köylerimizde bunu yapabilecek üreticilerimizin olduğunu görüyoruz. Ziyaret ettiğimiz köylerimizde birçok vatandaş bu konuyla ilgili bir finans bulunup bulunamayacağını sorduklarında bizler de bu projeden bahsetmeye başladık. Projeye desteklerinden dolayı Ziraat Bankasına teşekkür ediyoruz."

"Devlet, Ziraat Bankası aracılığıyla bu imkanı Bayburt köylüsüne sunuyor"

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal da projenin önemine dikkati çekerek, "Düşünün ki 100 bin lira para verilecek size, 100 koyun elde edeceksiniz. Sıfır faizle bu para size verilmiş olacak. İlk yıl hiçbir ödeme yapmayacaksınız. İkinci yıl kuzular piyasaya arz edilme imkanına kavuştuklarında 6 yıllık bir zaman diliminde de koyununuzu, kuzunuzu pazara sürerek borcunuzu ödeyeceksiniz. Bu çok büyük bir imkan. Bu imkanı her baba oğluna yapmaz ama devlet Ziraat Bankası aracılığıyla bu imkanı Bayburt köylüsüne sunuyor." diye konuştu.

Battal, proje dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Ziraat Bankası Trabzon Bölge Müdürü Murat Alkan ise uygun şartları taşıyan yetiştiricilere Ziraat Bankasının faizsiz 100 bin liraya kadar yatırım kredisi kullandıracağını belirterek, proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Törene, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ve siyasi parti temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci