Batmanlı Fatma Türkkan mahallesinin yanı sıra sokak kedilerinin de "muhtarlığını" yapıyor

BATMAN (AA) - Batman'da Sağlık Mahallesi muhtarı Fatma Türkan, muhtarlık ofisinde vatandaşlara hizmet vermenin yanı sıra sokak kedilerinin beslenmesi ve bakımlarını da yapıyor.

Evinde 3 kedi besleyen muhtar Fatma Türkan, muhtarlık ofisinin önüne gelen kedilerle ilgileniyor ve onların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mahallenin tüm kedilerini elleriyle besleyen Türkan, hasta olanların tedavisini yapıyor.

Fatma Türkan, AA muhabirine, muhtar olmadan önce de hayvanlara karşı büyük bir sevgisinin olduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarına barınaklar yapıp onlara sahip çıktığını anlatan Türkan, muhtarlık ofisini halka hizmet etmenin yanı sıra kedilerin bakımını üstlendiği bir yer haline getirdiğini belirtti.

"Yıllardır kedilerle birlikte yaşıyoruz"

Kedilerin beslenmesini sağladığını anlatan Türkan, sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Uzun yıllardır kedilerle birlikte yaşadığını, onların dilinden anladığını belirten Türkan, "Onlarla arkadaş gibiyiz. Ne istediklerini anlıyorum. Çünkü yıllardır kedilerle birlikte yaşıyoruz." dedi.

Evde beslediği kedilerle de mutlu olduğunu söyleyen Türkan, "Muhtarlık ofisini adeta kedi ofisi gibi kullanıyorum. Mahalle sakinlerimiz kedileri sakatlandığında veya başlarına bir şey geldiğinde muhakkak bana başvuruyor. 'Muhtarımıza götürelim, muhtarımız bakar.' diyorlar. Muhtarlık ofisine kedilerin ofisi de diyebiliriz. Sadece halkın muhtarı değil kedilerin de muhtarı sayılırım."

Fatma Türkan'ın eşi Hacı Türkan da ailece hayvanları çok sevdiklerini dile getirdi.

Kedilerin bakımı konusunda eşine destek olduğunu aktaran Türkan, eşiyle sokak hayvanlarına özellikle soğuk kış aylarında destek olduklarını belirtti.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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