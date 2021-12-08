Batman Üniversitesi ve Ürdün'deki üniversite ile iş birliği protokolü imzalandı
Batman Üniversitesi ile Ürdün Applıed Scıence Prıvate (ASU) Üniversitesi arasında Uluslararası Eğitimsel İş Birliği Protokolü imzalandı.
BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi ile Ürdün Applıed Scıence Prıvate (ASU) Üniversitesi arasında Uluslararası Eğitimsel İş Birliği Protokolü imzalandı.
Batman Üniversitesinden yapılan açıklamada, Türkiye ve Ürdün arasındaki kültürel ve bilimsel iş birliğini daha ileriye götürmek amacıyla protokolün imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, her iki üniversitenin karşılıklı olarak ilgilendikleri alanların eğitimi ve araştırma konularında iş birlikleri yapması ve her iki üniversitenin de imkanları ölçüsünde öğretim elemanları, öğrencileri, bölümleri ve araştırma enstitülerini iş birliklerine teşvik etmesinin amaçlandığı kaydedildi.
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, bu protokolle öğrencilerin yurt dışı eğitim olanaklarından daha fazla yararlanabileceğini ve bu şekilde kültürel hareketliliğin artacağını bildirdi.
Hem öğrenciler hem de öğretim elemanları ile desteklenecek olan bu iş birliğiyle üniversiteler arası bilimsel çalışmaların artacağını belirten Demir, ulusal ve uluslararası alanda yapılan iş birliği çalışmalarının markalaşma ve dünyaya açılma hedeflerinin gerçekleşmesi adına çok önemli gelişmeler olduğunu aktardı.
Batman Üniversitesi öğrencilerini kaliteli ve nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlarken aynı zamanda bu protokollerle onlara dünyanın kapılarını da açmayı istediklerini anlatan Demir, öğrencilerin farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmalarını önemsediklerini kaydetti.
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AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri