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Batman Üniversitesi Uluslararası Bilişim Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Batman Üniversitesi Uluslararası Bilişim Kongresi'ne ev sahipliği yapacak
AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman Üniversitesi Uluslararası Bilişim Kongresi 2022 (IIC2022) organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi Uluslararası Bilişim Kongresi 2022 (IIC2022) organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

17-19 Şubat 2022 tarihinde Batman Üniversitesi'nde düzenlenecek kongreye valilikler, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kamu hastaneleri ile üniversitelerin bilişim profesyonellerinin yanı sıra akademi dünyasından da uzmanların katılımı bekleniyor.

Batman ve Hasankeyf'te fiziksel ve sanal katılımlı olarak gerçekleştirilecek kongrede yerli ve yabancı bilim insanları bildiri sunacak.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Uluslararası Bilişim Kongresi 2022'nin (IIC2022) ilk kez Batman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleneceğini belirtti.

Kamu ve özel sektördeki hizmetlerin dijitalleşmesiyle, bilginin üretimi, paylaşımı ve korunması gibi siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konularında özel yaklaşım gerektiren durumlar ortaya çıktığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Kongre ile dijital dönüşüm, siber güvenlik, yeni nesil güvenlik duvarları, sanallaştırma, mobil uygulamalar, yazılım mühendisliği, özgür yazılım uygulamaları, yapay zeka, sosyal medya, bulut bilişim çözümleri, blok zincir ve kripto paralar, kampüs ağları ve güvenlik sistemleri alanlarında verilecek eğitimlerle katılımcı kurumların dijital yaşama adaptasyonlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca kongre kapsamında düzenlenecek olan paneller, çalıştaylar, seminerler, workshoplar ve kursların yeni fikir ve projelerin oluşturulmasına ön ayak olacak. Dijital dönüşüm ve siber güvenlik ana temasıyla düzenlenecek kongreye bilişim teknolojileri alanında 30 alt başlıkta bildiri kabulü yapılacak. Kongreye gönderilen bildirilerin en az iki hakemli bir değerlendirmeden geçmesinin ardından organizasyon komitesi tarafından kabul edilecek. Kabul edilen bildiriler kongre özel kitabında basılacak olup bağımsız hakem sürecinden geçenler ise Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering (BAJECE), European Journal of Technique (EJT) ve Journal of Engineering and Technology dergilerinde yayınlanacak."

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AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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