Batman'da Vali Şahin, 'Bir hareketine bakar hayat' uygulamasına destek verdi - Haberler
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Batman'da Vali Şahin, 'Bir hareketine bakar hayat' uygulamasına destek verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Batman'da Vali Şahin, 'Bir hareketine bakar hayat' uygulamasına destek verdi

Batman Valisi Hulusi Şahin, yurt genelinde hayata geçirilen 'Bir hareketine bakar hayat' trafik kampanyasına destek verdi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, yurt genelinde hayata geçirilen 'Bir hareketine bakar hayat' trafik kampanyasına destek verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Bir Hareketine Bakar Hayat' teması ile başlatılan trafik kampanyasını desteklerini belirten Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlara emniyet kemeri takmanın önemini anlattı. Şahin, "Kemer takma alışkanlığı bu ülkede çok gerilerde. Ön koltukta şoför ve yolcu koltuğunda belli bir seviyeye geldik. Bu konuda bir aşamaya geldik. Ama orada da şehir içlerinde sorunlar yaşıyoruz. Hedefimiz bu kampanyayla beraber kemer takma alışkanlığını artık iyiye yerleştirmek. Özellikle genç nesillere bu alışkanlığı iyice oturtturmak ki bu bir refleks haline gelsin" dedi. - BATMAN

Batman'da Vali Şahin, 'Bir hareketine bakar hayat' uygulamasına destek verdi

Batman'da Vali Şahin, 'Bir hareketine bakar hayat' uygulamasına destek verdi

Batman'da Vali Şahin, 'Bir hareketine bakar hayat' uygulamasına destek verdi

Batman'da Vali Şahin, 'Bir hareketine bakar hayat' uygulamasına destek verdi

Batman'da Vali Şahin, 'Bir hareketine bakar hayat' uygulamasına destek verdi

Batman'da Vali Şahin, 'Bir hareketine bakar hayat' uygulamasına destek verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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