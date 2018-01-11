Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir araçta 7 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir araçta 7 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Gercüş ilçesinin Akyar köyü mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen uygulamada bir araçta arama yapıldığı bildirildi.
Araçta 7 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, olayla ilgili yasal işlem başlatıldığı belirtildi.