Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu

Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir araçta 7 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir araçta 7 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Gercüş ilçesinin Akyar köyü mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen uygulamada bir araçta arama yapıldığı bildirildi.

Araçta 7 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, olayla ilgili yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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