Batman'da hırsızlar 50 yıllık tabloları çaldı
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Batman'da hırsızlar 50 yıllık tabloları çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da hırsızlar 50 yıllık tabloları çaldı

Batman'da hırsızlar girdikleri iş merkezinde değerli eşyaları çalıp kayıplara karıştı.

Batman'da hırsızlar girdikleri iş merkezinde değerli eşyaları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise iş merkezinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Batman merkez Kültür Mahallesi'nde bulunan Kültür İş Merkezi hırsızların hedefi oldu. İş merkezinde bulunan bir daire tadilata alındı. Tadilat nedeniyle ofis sahibi birçok eşyasını yer bulamadığı için iş merkezinin koridorlarına bırakmak zorunda kaldı. İş merkezine giren hırsızlar, ofis eşyalarının bulunduğu kata yöneldi. İki adet 50 yıllık tabloyu ve değerli eşyaları çalan hırsızlar, rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, zanlılar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman'da hırsızlar 50 yıllık tabloları çaldı
Batman'da hırsızlar 50 yıllık tabloları çaldı
Batman'da hırsızlar 50 yıllık tabloları çaldı
Batman'da hırsızlar 50 yıllık tabloları çaldı
Batman'da hırsızlar 50 yıllık tabloları çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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