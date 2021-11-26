Batman'da bir hırsız sigaraları kasasıyla birlikte böyle çaldı - Haberler
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Batman'da bir hırsız sigaraları kasasıyla birlikte böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da bir hırsız sigaraları kasasıyla birlikte böyle çaldı Batman'da gece saatlerinde bir markete giren hırsız, içinde sigaraların olduğu kasayı çaldı.

BATMAN (İHA) - Batman'da bir hırsız sigaraları kasasıyla birlikte böyle çaldı

BATMAN - Batman'da gece saatlerinde bir markete giren hırsız, içinde sigaraların olduğu kasayı çaldı. Hırsızlık olayı marketin güvenlik kamarasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Belde Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz hırsız, gözüne kestirdiği markette girip içinde sigaraların olduğu kasayı çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da bir hırsız sigaraları kasasıyla birlikte böyle çaldı

Batman'da bir hırsız sigaraları kasasıyla birlikte böyle çaldı

Batman'da bir hırsız sigaraları kasasıyla birlikte böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Son Dakika Haberleri

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