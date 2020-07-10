Batma tehlikesi olan tankerde yakalanan göçmenler, gruplar halinde toplanmış İZMİR'in Narlıdere ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken, 8 organizatör ile yakalanan 276 kaçak göçmenin, dikkat çekmemek için barınağa 5'er ve 10'ar kişilik gruplar halinde getirildiği ortaya çıktı.

İZMİR'in Narlıdere ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken, 8 organizatör ile yakalanan 276 kaçak göçmenin, dikkat çekmemek için barınağa 5'er ve 10'ar kişilik gruplar halinde getirildiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narlıdere'nin Sahilevleri açıklarında göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle tankere 7 Temmuz'da baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 276 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları değerlendirilen 8 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin, polisteki ifadelerinde, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyona dair yeni bilgiler de ortaya çıktı. Organizatörlerin, dikkat çekmemeleri için göçmenleri 5'er ve 10'ar kişilik gruplar halinde, farklı minibüslerle barınağa getirip, bıraktıkları belirtildi. Bunun yanı sıra gemideki çalışmaları da fark eden ekipler, teknik ve fiziki takibi sürdürdü. Geminin denize açılma ihtimalinin yükselmesiyle Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Motor bölümünden su aldığı belirlenen tekneye düzenlenen operasyonla facianın önüne geçildi.

Kaynak: DHA