Batı Şeria'daki 'Milletler Kampı'na katılan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Demirer'den Filistin'e destek Açıklaması - Haberler
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Batı Şeria'daki "Milletler Kampı"na katılan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Demirer'den Filistin'e destek Açıklaması

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Batı Şeria'daki

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Filistin halkının yanında olduklarını ve özgürlük mücadelelerini desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Filistin halkının yanında olduklarını ve özgürlük mücadelelerini desteklediklerini söyledi.

Demirer, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısıyla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde düzenlenen ve 3 gün sürecek "Milletler Kampı"nın açılışına katıldı.

Burada AA muhabirine konuşan Demirer, "Kardeş Filistin halkının yanında olduğumuzu, adalet ve özgürlük mücadelesinde ona destek verdiğimizi göstermek için bugün bu kamptayız." dedi.

Filistin halkının mücadelesinde yalnız olmadığını, adaleti savunan herkesin onların yanında olması gerektiğini kaydeden Demirer, Türk hükümetinin tutumunun da bu yönde olduğunu söyledi.

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Emel Cadu, Kudüs Başkonsolosu ile diğer ülkelerin konsoloslarının söz konusu etkinliğe katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın cuma günü BM Genel Kurulunda yapacağı konuşmaya atıfta bulunan Cadu, "Uluslararası topluma mesajımız, uluslararası arenada verilen sözlerin fiile dökülmesi gerektiğidir. Uluslararası toplumun aldığı kararları uygulaması gerekmektedir." diye konuştu.

Etkinliğe katılan aktivist Munzir Amira ise kampın, halk direnişini ve uluslararası dayanışmanın önemini daha fazla gence anlatmak için bir fırsat olduğunu aktardı.

Amira, kampta, ülkelerin diplomatik temsilcilerine Ras bölgesindeki İsrail ihlalleriyle ilgili bilgi verileceğini sözlerine ekledi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti ile Filistinli gruplar ve yerel kurumların iş birliğiyle Selfit kentinin batısında yerleşim birimleri inşaatı tehdidiyle karşı karşıya olan "Er-Ras" bölgesinde kurulan "Milletler Kampı"na 60'tan fazla ülkenin bayrağı dikildi.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Batı Şeria'daki 'Milletler Kampı'na katılan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Demirer'den Filistin'e destek Açıklaması - Haberler
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