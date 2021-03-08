Başsavcılık Levent Gültekin'e yönelik saldırıya soruşturma başlattı
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Başsavcılık Levent Gültekin'e yönelik saldırıya soruşturma başlattı

08.03.2021 22:38 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:42
Başsavcılık Levent Gültekin'e yönelik saldırıya soruşturma başlattı

GAZETECİ Levent Gültekin'in, bir grubun saldırısına uğramasına ilişkin Bakırköy Başsavcılığı tarafından adli soruşturmaya başlatıldı.

GAZETECİ Levent Gültekin'in, bir grubun saldırısına uğramasına ilişkin Bakırköy Başsavcılığı tarafından adli soruşturmaya başlatıldı.  

Televizyon programına katıldıktan sonra Gültekin, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Gültekin, ifadesinde kendisine saldıranları tanımadığını ve onlardan şikayetçi olduğunu söyledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Polis, kamera görüntülerini incelenerek saldırganların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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